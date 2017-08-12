Скончался актер сериалов «Ликвидация» и «Улицы разбитых фонарей»

На 73-м году жизни скончался народный артист России Виктор Смирнов, сообщила в субботу радиостанция «Эхо Москвы».

Виктор Смирнов - актер театра и кино, сценарист. Среди его работ - «Мастер и Маргарита», «Улица разбитых фонарей» (тренер Борис Михайлович), «Ликвидация» (полковник Омельянчук) и другие. В 1992 г. был удостоен звания народного артиста России. Удостоен ордена Дружбы.

Сайт Александринского театра Петербурга сообщил, что Смирнов, пришедший в труппу еще в 1983 г., в последние годы боролся с серьезной болезнью, «но его творческая жизнь до последнего дня была полнокровна». «Артист оставался верен служению Александринскому театру и был незаменим во многих ведущих спектаклях», - говорится в сообщении. О дате церемонии прощания Александринский театр сообщит дополнительно.