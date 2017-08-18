«Нелюбовь» Звягинцева выдвинута на «Оскар»

Создатели фильма «Нелюбовь» планируют выдвинуть картину на «Оскар» от России, сообщил «Интерфаксу» продюсер Александр Роднянский. «Сразу оговорюсь, что речь идет не о выборе лучшего российского фильма, что невозможно, уж слишком субъективны критерии выбора. Важно выдвинуть картину, способную победить в голосовании членов Американской киноакадемии», - объяснил он. По его оценке, у фильма Андрея Звягинцева шансы на «Оскар» есть.

Сославшись на то, что он имел отношение к трем фильмам, добившимся номинации на «Оскар», Роднянский назвал четыре фактора, которые он считает ключевыми элементами для успешной конкуренции. Один из них - участие и награды хотя бы на одном из четырех ключевых международных кинофестивалях - Каннском, Венецианском, Берлинском и американском Сандэнсе. У «Нелюбви» есть приз жюри юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, напомнил продюсер. Еще одним важным фактором он считает реакцию международной прессы. По его словам, количество рецензий, статей о ленте Звягинцева и высоких оценок в ключевой мировой прессе на настоящий момент исчисляется десятками. Ранее сообщалось, что по итогам Каннского фестиваля «Нелюбовь» заняла первое место в рейтинге международных критиков журнала Screen International.

Третьим фактором успеха Роднянский назвал репутацию режиссера. «Андрей Звягинцев сегодня, пожалуй, входит в десятку самых известных кинорежиссеров мира, его предыдущий фильм "Левиафан" - обладатель приза в Каннах, "Золотого глобуса" и номинации на "Оскар", но главное - все пять фильмов Звягинцева были отмечены призами главных мировых фестивалей и показаны в десятках стран», - напомнил собеседник агентства.

Наконец, продюсер отметил важность наличия американского дистрибутора у фильма, поскольку именно дистрибутор ведет борьбу за награду, вкладывается в рекламу, организовывает показы и пресс-конференции. «Права на прокат "Нелюбви" в США и Канаде купила одна из самых влиятельных международных компаний, лидер проката независимого и иностранного кино в США - Sony Pictures Classics, в послужном списке которой десятки фильмов - оскаровских лауреатов, в том числе в категории "Лучший фильм на иностранном языке", - напомнил Роднянский. По его словам, фильмы Sony Classics выигрывали «Оскар» в этой номинации 13 раз, среди них «Индокитай», «Изящная эпоха», «Утомленные солнцем», «Все о моей матери», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Любовь», «Сын Саула» и другие.