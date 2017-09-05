Робби Уильямс отменил гастроли в России

Британский исполнитель Робби Уильямс принял решение отменить два концерта в России, которые должны были пройти на площадках в Санкт-Петербурге и Москве, передает «РИА Новости» со ссылкой на организаторов тура.

«Да, концерты отменены. Мы готовим официальное письмо по тому поводу», — уточнили агентству.

Робби Уильямс должен был прилететь в Россию и 7 сентября выступить в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Второй концерт певца запланирован на 10 сентября в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве.