Louis Vuitton, Givenchy и Gucci запретили нанимать слишком худых моделей

Французская компания LVMH, в состав которой входят такие торговые марки, как Louis Vuitton, Givenchy и Hennessy, запретила принимать на работу слишком худых моделей, пишет Financial Times. Это совместное решение с французской же компанией Kering, владеющей, в частности, брендами Gucci и Yves Saint Laurent. Новые правила для моделей начнут действовать уже на ближайших неделях моды.

Согласно решению руководства двух крупнейших люксовых холдингов, отныне запрещается нанимать на работу моделей с размером одежды менее 32-го (XXS).

Кроме того, LVMH и Kering запретили нанимать для участия в показах и в фотосессиях моделей младше 16 лет.

Обе компании не раз становились объектом критики, их обвиняли в пропаганде чрезвычайной худобы и анорексии. «Надеемся, что нашему примеру последует индустрия в целом - это существенно улучшит условия работы моделей», - заявил руководитель Kering Франсуа-Анри Пино.