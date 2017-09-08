Синоптики ожидают жару под 30 градусов в Москве в середине сентября

Температурный рекорд может быть установлен в Москве в середине сентября, сообщается на официальном сайте центра «Фобос».

Синоптики ожидают, что 13 сентября климатический рекорд 1909 г. может повториться. Тогда в Москве было почти +28. А в предстоящие выходные в столицу придет вторая волна бабьего лета: в субботу будет +20, а в воскресенье - до 24 градусов.

«Температура продолжит стремительно повышаться, ночью станет не прохладнее +11...+16°, а днем к среде до +23...+28°, что является аномалией для сентября», - говорится в сообщении.