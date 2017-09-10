«Уфа» уступила «Краснодару» в матче РФПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Уфу» в матче 9-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Уфе и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в ворота уфимской команды забил нападающий Федор Смолов на 72-й минуте матча.

На данном этапе «Краснодар» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата (18 очков), «Уфа» расположилась на 9-й строчке (10 очков).

В следующем туре «Краснодар» 16 сентября сыграет на выезде с махачкалинским «Анжи», «Уфа» 18 сентября встретится в гостях с санкт-петербургским «Зенитом».