«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 1:0

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл казанский «Рубин» в матче Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в столице и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в ворота казанской команды забил нападающий Куинси Промес на 48-й минуте матча.

На данном этапе «Рубин» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата (14 очков), «Спартак» расположился на 8-й строчке (12 очков).

В следующем туре «Рубин» 17 сентября примет у себя екатеринбургский «Урал», «Спартак» в этот же день сыграет на выезде с «Тосно».