«Тосно» и «Анжи» сыграли вничью в матче РФПЛ

Футбольный клуб «Тосно» сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» в матче Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча проходила в Ленинградской области и завершилась со счетом 2:2.

Голы в ворота махачкалинской команды забили нападающий Евгений Марков на 5-й минуте матча и полузащитник Вагиз Галиулин на 62-й. Голами в составе «Анжи» отличились нападающий Александр Прудников на 18-й минуте и полузащитник Олег Данченко на 25-й.

На данном этапе «Тосно» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата (8 очков), «Анжи» расположился на 14-й строчке (7 очков).

В следующем туре «Анжи» 16 сентября примет у себя «Краснодар», «Тосно» на следующий день встретится дома с московским «Спартаком».