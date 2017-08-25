FIFA: стадион «Лужники» откроется 10 ноября матчем Россия – Аргентина

Матчем открытия после реконструкции стадиона «Лужники» станет игра сборных России и Аргентины, говорится в сообщении на официальном сайте FIFA.

«Сборные России и Аргентины в Москве проведут 10 ноября товарищеский матч, который будет приурочен к открытию реконструированного стадиона "Лужники", - сказано в документе.

Между тем вице-президент Российского футбольного союза, президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин не владеет информацией о проведении товарищеского матча между сборными России и Аргентины 10 ноября в «Лужниках».