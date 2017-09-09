Матч «Ростова» с «Арсеналом» закончился со счетом 2:2

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:2.

Голы в ворота тульской команды забили полузащитники Артур Юсупов на 7-й минуте матча и Тимофей Калачев на 85-й. Голами в составе «Арсенала» отличился нападающий Лука Джорджевич на 32-й и 70-й минутах.

На данном этапе «Ростов» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата (16 очков), «Арсенал» расположился на 13-й строчке (8 очков).

В следующем туре «Арсенал» 15 сентября примет у себя московское «Динамо», «Ростов» на следующий день сыграет на выезде со столичным ЦСКА.