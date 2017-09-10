«Ахмат» сыграл вничью с «Локомотивом»

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче 9-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Грозном и завершилась со счетом 1:1.

Гол в ворота грозненской команды забил защитник Родольфо на 54-й минуте матча. В составе «Ахмата» голом отличился нападающий Раванелли на 84-й минуте.

На данном этапе «Локомотив» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата (20 очков), «Ахмат» расположился на 7-й строчке (13 очков).

В следующем туре «Локомотив» 18 сентября примет у себя пермский «Амкар», «Ахмат» днем ранее сыграет на выезде со «СКА-Хабаровск».