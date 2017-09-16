Михалков возложил на Фонд кино ответственность за ситуацию с «Матильдой»

Режиссер Никита Михалков считает, что ответственность за ситуацию вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя несет Фонд кино. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции по случаю открытия кинофестиваля «Евразийский мост».

«Я не видел картину «Матильда», думаю, что здесь очень много спекуляций. Этот вопрос должен решаться с самого начала, Фонд кино должен понимать, на что он идет, выделяя деньги… Министерство культуры ни копейки на этот фильм не давало, это решает Фонд кино. Мне кажется, что вся история с «Матильдой» связана исключительно с Фондом кино», — сказал Михалков.

Режиссер подчеркнул, что любой автор должен понимать, на какие риски он идет, создавая фильм о человеке, причисленном к лику святых.