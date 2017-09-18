Умер Зураб Соткилава

18 сентября в Москве умер певец, народный артист СССР Зураб Соткилава. Ему было 80 лет. Как сообщил ТАСС гендиректор Большого театра Владимир Урин, у артиста «была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца».

О времени прощания и похорон будет объявлено позже. «Зураб Лаврентьевич скончался ночью в клинике. Прощание и погребение пройдут в Грузии», – сказала «Интерфаксу» жена артиста. Источник в медицинских кругах сообщил агентству, что певца месяц назад положили в онкоцентр имени Блохина, последние три недели он был в реанимации.

В марте Соткилава говорил ТАСС, что широкого празднования юбилея не планировал. «Вы, наверное, знаете, что я уже два года борюсь с раком, периодически прохожу лечение в онкоцентре», – говорил он. По его словам, Московская консерватория предложила устроить вечер в его честь 28 апреля, но этот срок ему не подходил из-за запланированного до 2 мая курса химиотерапии.

Начинал Соткилава как футболист, в 1956 г. он выиграл чемпионат СССР как капитан молодежной сборной Грузии, играл в тбилисском «Динамо». Спортивную карьеру ему пришлось оставить из-за травм. В 1960 г. он окончил Тбилисский политехнический институт, а в 1965 г. – Тбилисскую консерваторию. В составе оперной труппы московского Большого театра он выступал с 1974 г., с 1976 г., с перерывом, преподавал в Московской консерватории.