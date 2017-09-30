Российских тяжелоатлетов отстранили от международных соревнований IWF

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила сборную России от участия в международных соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. В сообщении IWF говорится, что от соревнований отстранены страны, представители которых три и более раз попались на нарушении антидопинговых правил.

Помимо России права участвовать в соревнованиях под эгидой IWF лишились сборные Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины.

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов считает, что это результат ошибок прошлого руководства организации.

«Новое руководство не в ответе за ошибки прошлого руководства. Но с результатом их ошибок нам иметь дело и исправлять! Уже сделали много и это высоко оценили. Наказывают не нас, а наше прошлое. Мы держим удар и создаем будущее!» — сказал Агапитов.