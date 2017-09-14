В Минспорте прокомментировали возможное отстранение России от Олимпиады

Антидопинговые агентства настаивают на том, что невозможно доверять спортивной системе страны, власти которой допускали нарушение правил и «фактически грабили «чистых» спортсменов»
Евгений Разумный / Ведомости
Министр спорта России Павел Колобков заявил о том, что вопрос участия российской сборной в Олимпийских играх 2018 г. не входит в компетенцию антидопинговых агентств других стран, передает ТАСС.
Ранее 17 антидопинговых агентств различных стран, в том числе Великобритании и США, потребовали от Международного олимпийского комитета (МОК) запретить российским спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, пишет газета The Guardian.
В заявлении агентства призывают МОК прекратить тормозить ограничительные меры в отношении России, которые должны последовать после скандала с допингом во время зимних Олимпийских игр в Сочи. Заявление было подано после встречи членов института Национальных антидопинговых агентств (NADO) в Денвере (США).
Подписавшиеся под документом агентства считают, что нарушения, допушенные Россией в борьбе против допинга в 2014 г. в Сочи во время Олимпийских игр, слишком существенные. «МОК следует прекратить терять время и немедленно принять ответные меры. Неспособность быстро расследовать случаи применения российскими спортсменами допинга - это явная угроза для «чистых» атлетов по всему миру и для проведения Олимпийских игр 2018 г.», - говорится в документе.
Антидопинговые агентства настаивают на том, что невозможно доверять спортивной системе страны, власти которой допускали нарушение правил и «фактически грабили «чистых» спортсменов». Помимо этого агентства призывают руководство России официально признать и взять на себя ответственность за «мошеннические действия», о которых рассказывалось в докладе комиссии Ричарда Макларена.
«МОК и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) должны настоять на том, чтобы Россия передала важные дополнительные улики», - подчеркивается в заявлении.
В 2016 г. канадский юрист Ричард Макларен возглавил специально созданную комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию обвинений, выдвинутых бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который заявил о фальсификации допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 г., напоминает ТАСС.
По итогам расследования были опубликованы две части доклада, одна из них была представлена накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Макларен, опираясь на данные Родченкова, в частности, заявлял, что более тысячи российских атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга, а всего были задействованы спортсмены из порядка 30 видов спорта.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 г.
Дисквалифицированные за взятки
Kin Cheung / AP
Экс-глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак подал в отставку с поста президента Международного фонда легкой атлетики (IAF) 11 ноября, сообщил AFP со ссылкой на заявление ассоциации. В этот же день Диак сложил полномочия почетного члена Международного олимпийского комитета, передал ТАСС. Диак возглавлял ИААФ с 1999 г. по август 2015 г. Он был арестован во Франции вместе со своим юристом Хабибом Сиссе и экс-руководителем антидопингового комитета IAAF Габриэлем Долле по подозрению в получении не менее 1 млн евро в виде взяток от Всероссийской федерации легкой атлетики. Последние обвинения он отрицает
1/9
Matt Dunham / AP
Германская прокуратура в 2013 г. обвинила генерального промоутера Formula 1 Берни Экклстоуна в даче взятки в размере $44 млн немецкому банкиру Герхарду Грибковски при сделке по продаже коммерческих прав на Formula 1 в 2006 г. Экклстоун заплатил Грибовски, чтобы права были проданы их нынешнему владельцу, инвестиционному фонду CVC. Тот в ответ обещал руководителю "Королевских гонок" сохранить ему занимаемый пост. На время расследования и судебного процесса в Мюнхене Экклстоун делегировал управленческие полномочия своему юристу – австралийке Саше Вудворд-Хилл
2/9
Ennio Leanza / Keystone / AP
В сентябре этого года Швейцария возбудила уголовное дело против президента FIFA Зеппа Блаттера по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями, а также растрате. В мае Швейцария и США уже начали вести антикоррупционные расследования в отношении высокопоставленных чиновников FIFA. Их подозревают в получении взяток в течении примерно 20 лет в общей сложности более чем на $100 млн. В конце весны Блаттер был переизбран на пятый срок на пост президента FIFA, который он занимает с 1998 г. Но в начале июня из-за давления на него и организацию он подал в отставку и должен покинуть свой пост 26 февраля 2016 г., когда состоятся следующие выборы президента FIFA
3/9
Michael Probst / AP
В октябре этого года временно отстраненный от должности руководитель UEFA Мишель Платини сознался в получении 2 млн швейцарских франков (около $2 млн) от президента FIFA Йозефа Блаттера, который подозревается в преступной халатности и хищении. В интервью Le Monde Платини заявил, что больше всего его расстраивает не отстранение от должности, а подозрение в коррупции. "Позор, что мое имя вываляли в этой грязи", - сказал он. Блаттер также признал, что контракт с Платини на $2 млн не заключался. Выплаты основывались на «джентльменском соглашении». В начале октября комитет по этике FIFA на 90 дней отстранил Блаттера и Платини от любой деятельности, связанной с футболом. Оба чиновника подали апелляции на данное решение
4/9
Andrea De Silva / Reuters
В сентябре 2015 г. FIFA пожизненно запретила бывшему вице-президенту организации и президенту Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Джеку Уорнеру заниматься футбольной деятельностью. Такое решение было принято на основе расследований Комитета FIFA по этике в связи с его докладом о ходе выборов стран – хозяек ЧМ-2018/2022 гг. Также власти США предъявили Уорнеру обвинения в мошенничестве, рэкете и отмывании денег
5/9
Михаил Джапаридзе / ТАСС
Валентину Балахничеву в феврале 2015 г. пришлось покинуть пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), который он занимал с 1991 г. К такому решению спортивного функционера подвигли многочисленные допинговые скандалы с участием российских легкоатлетов. Точку поставила дисквалификация в начале года олимпийских чемпионов Ольги Каниськиной, Сергея Кирдяпкина, Валерия Борчина, чемпиона мира Сергея Бакулина, серебряного призера чемпионата мира Владимира Канайкина
6/9
Елена Руско / ТАСС
Главный тренер сборной Чехии по хоккею Владимир Ружичка подал в отставку со своего поста из-за скандала со взятками летом этого года, сообщил "Р-спорт". Родители молодых хоккеистов обвиняли Ружичку в том, что он, будучи тренером пражской «Славии», устраивал в клуб спортсменов за деньги. Чешская полиция начала расследование инцидента о возможном получении взятки
7/9
Albert Gea / Reuters
В январе 2014 г. с поста президента футбольного клуба Barcelona ушел Сандро Росель. Его обвиняли в том, что он получил взятку в 40 млн евро, и реальная сумма сделки по приобретению Неймара из бразильского «Сантоса» оказалась вдвое больше заявленной – не 57,1 млн евро, а около 94,4 млн. Прокуратура Испании обвинила Роселя в мошенничестве и требует для него тюремного заключения сроком до 7,5 года. Помимо тюремных сроков нынешнему и экс-президенту клуба прокурор настаивает на штрафе для клуба в размере 24 млн евро
8/9
Reuters
Иван Славков, экс-президент НОК Болгарии, в 2005 г. был лишен членства в Международном олимпийском комитете (МОК), в котором состоял с 1987 г. Аккредитация Славкова на Олимпийские игры была немедленно аннулирована. Славков был замешан в коррупционном скандале. Прямым доказательством этого стал фильм британской компании ВВС, показанный в 2004 г. На кадрах был запечатлен момент сделки, ради которой Славков был готов проголосовать за кандидатуру Лондона в качестве столицы летней Олимпиады 2012 г.