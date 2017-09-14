В Минспорте прокомментировали возможное отстранение России от Олимпиады

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Антидопинговые агентства настаивают на том, что невозможно доверять спортивной системе страны, власти которой допускали нарушение правил и «фактически грабили «чистых» спортсменов» Евгений Разумный / Ведомости

Министр спорта России Павел Колобков заявил о том, что вопрос участия российской сборной в Олимпийских играх 2018 г. не входит в компетенцию антидопинговых агентств других стран, передает ТАСС.

Ранее 17 антидопинговых агентств различных стран, в том числе Великобритании и США, потребовали от Международного олимпийского комитета (МОК) запретить российским спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, пишет газета The Guardian.

В заявлении агентства призывают МОК прекратить тормозить ограничительные меры в отношении России, которые должны последовать после скандала с допингом во время зимних Олимпийских игр в Сочи. Заявление было подано после встречи членов института Национальных антидопинговых агентств (NADO) в Денвере (США).

Подписавшиеся под документом агентства считают, что нарушения, допушенные Россией в борьбе против допинга в 2014 г. в Сочи во время Олимпийских игр, слишком существенные. «МОК следует прекратить терять время и немедленно принять ответные меры. Неспособность быстро расследовать случаи применения российскими спортсменами допинга - это явная угроза для «чистых» атлетов по всему миру и для проведения Олимпийских игр 2018 г.», - говорится в документе.

Антидопинговые агентства настаивают на том, что невозможно доверять спортивной системе страны, власти которой допускали нарушение правил и «фактически грабили «чистых» спортсменов». Помимо этого агентства призывают руководство России официально признать и взять на себя ответственность за «мошеннические действия», о которых рассказывалось в докладе комиссии Ричарда Макларена.

«МОК и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) должны настоять на том, чтобы Россия передала важные дополнительные улики», - подчеркивается в заявлении.

В 2016 г. канадский юрист Ричард Макларен возглавил специально созданную комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию обвинений, выдвинутых бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который заявил о фальсификации допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 г., напоминает ТАСС.

По итогам расследования были опубликованы две части доклада, одна из них была представлена накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Макларен, опираясь на данные Родченкова, в частности, заявлял, что более тысячи российских атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга, а всего были задействованы спортсмены из порядка 30 видов спорта.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 г.

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