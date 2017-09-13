WADA сняло обвинение в допинге с 95 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сняло обвинения в отношении 95 российских спортсменов, чьи имена фигурируют в расследовании независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. Агентство, проверив их дела, сочло недостаточными доказательства вины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутренний отчет WADA.

«Имеющихся данных недостаточно, чтобы поддержать утверждение о нарушении антидопинговых правил в отношении 95 спортсменов», — написал в документе генеральный директор организации Оливье Ниггли. По данным газеты, всего было рассмотрено 96 из 1000 дел. В отчете WADA не уточняются имена спортсменов, чьи дела были проверены.

Глава комиссии WADA Ричард Макларен опубликовал доклад в двух частях о злоупотреблении допингом в российском спорте. Первая часть была обнародована 18 июля 2016 г., вторая — 9 декабря того же года. В докладе Макларена говорилось о существовании в России государственной «допинговой программы», к которой имеют отношение тысячи спортсменов, представляющих национальные сборные.

Макларен утверждал, что в «допинговой программе» участвовали российские официальные лица. В частности, речь шла о вице-премьере России Виталии Мутко, бывшем замминистра спорта Юрии Нагорных и экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове. Президент Владимир Путин существование государственной допинговой программы отрицал, но признал вину за неработающую систему допинг-контроля.

В феврале WADA пришло к выводу, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Макларена о допинге в российском спорте недостаточно доказательств. Об этом говорилось в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера.

Кого обвиняет WADA