WADA сняло обвинение в допинге с 95 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сняло обвинения в отношении 95 российских спортсменов, чьи имена фигурируют в расследовании независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. Агентство, проверив их дела, сочло недостаточными доказательства вины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутренний отчет WADA.
«Имеющихся данных недостаточно, чтобы поддержать утверждение о нарушении антидопинговых правил в отношении 95 спортсменов», — написал в документе генеральный директор организации Оливье Ниггли. По данным газеты, всего было рассмотрено 96 из 1000 дел. В отчете WADA не уточняются имена спортсменов, чьи дела были проверены.
Глава комиссии WADA Ричард Макларен опубликовал доклад в двух частях о злоупотреблении допингом в российском спорте. Первая часть была обнародована 18 июля 2016 г., вторая — 9 декабря того же года. В докладе Макларена говорилось о существовании в России государственной «допинговой программы», к которой имеют отношение тысячи спортсменов, представляющих национальные сборные.
Макларен утверждал, что в «допинговой программе» участвовали российские официальные лица. В частности, речь шла о вице-премьере России Виталии Мутко, бывшем замминистра спорта Юрии Нагорных и экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове. Президент Владимир Путин существование государственной допинговой программы отрицал, но признал вину за неработающую систему допинг-контроля.
В феврале WADA пришло к выводу, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Макларена о допинге в российском спорте недостаточно доказательств. Об этом говорилось в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера.
Кого обвиняет WADA
Anja Niedringhaus / AP
Бегунья на 800 м Мария Фарносова (до 2014 г. Савинова) ранее ни разу не фигурировала в допинговых скандалах, сообщает ТАСС. Уроженка Челябинска Фарносова - заслуженный мастер спорта России. В 2012 г. стала олимпийской чемпионкой на играх в Лондоне, в 2011 и 2010 гг. завоевала титул чемпионки мира в беге на 800 м, а в 2013 г. на ЧМ получила бронзу
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Petr David Josek / AP
24-летняя бегунья на 800 м Екатерина Поистогова завоевала бронзу на Олимпиаде 2012 г. и серебро на чемпионате Европы в помещении в марте 2015 г.
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Алексей Иванов / СЭ / ТАСС
Анастасия Баздырева является мастером спорта и специализируется в беге на 400 и 800 м. Международных наград пока что у Баздыревой нет, зато она стала чемпионкой России 2015 г. в беге на 800 м в помещении и бронзовым призером чемпионата России в эстафете 4 по 400 м в 2014 г. «Рада, что удалось выиграть. Видно, что силы есть, а значит - все нормально. Так что поборемся в Пекине. Хочется стать знаменитой уже за что-то хорошее (смеется)», - комментировала Баздырева свой выигрыш титула чемпионки страны в августе этого года (цитата по сайту Федерации легкой атлетики России)
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Григорий Сысоев / РИА Новости
Кристина Угарова (Халеева) - мастер спорта международного класса, сообщает ТАСС. Специализируется в беге на 1500 м. На Всемирной летней Универсиаде 2015 г. в Южной Корее Угарова завоевала бронзу
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www.rusathletics.com
Бегунья на 800 м Татьяна Мязина - мастер спорта. Наград в международных первенствах в ее копилке нет, только российские. Правда, в 2014 г. Мязина в составе российской команды в эстафете 4х800 м помогла сборной занять третье место на неофициальном чемпионате мира по эстафетному бегу IAAF WORLD RELAYS, сообщается на сайте Федерации легкой атлетики России
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Lee Jin-man / AP
На Олимпиаде в Лондоне бегуньи Савинова (слева) и Поистогова выступили под руководством тренера Владимира Казаринова, который также попал в список спортсменов, рекомендуемых к пожизненной дисквалификации
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http://medkt.ru
Сергей Португалов как специалист международного уровня входит в состав рабочей группы по развитию спортивной медицины Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта, является замгендиректора ФГБУ "Федеральный научный центр физической культуры и спорта"
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Dmitry Lovetsky / AP
Комиссия WADA рекомендовала пожизненно дисквалифицировать тренеров Алексея Мельникова (на фото) и Владимира Мохнева. Мохнев тренировал легкоатлетку Юлию Степанову, которая выступает одним из главных героев фильма о допинге ARD, обвиняя российских тренеров в том, что они заставляли принимать спортсменов запрещенные препараты. "Степанова бездоказательно выступает против меня и других тренеров и спортсменов ради получения немецкого гражданства", - утверждал Мохнев в августе этого года, комментируя ТАСС ситуацию с допингом
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Станислав Красильников / ТАСС
Виктор Чегин - заслуженный тренер России. Чегин - тренер титулованнейших ходоков: Ольги Каниськиной, Валерия Борчина, Сергея Кирдяпкина, Дениса Нижегородова, Сергея Бакулина и Владимира Канайкина, говорится на сайте Федерации легкой атлетики России. За последние десять лет за употребление допинга были дисквалифицированы более 20 учеников Чегина, сообщает ТАСС. Летом 2015 г. объявил о завершении тренерской карьеры