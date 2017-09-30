Петербург признан самым привлекательным туристическим направлением Европы

В Этнографическом музее Санкт-Петербурга прошла церемония вручения международной премии World Travel Awards. Санкт-Петербург признан самым привлекательным городским направлением Европы в 2017 г. Кубок World Travel Avards получил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Среди прочих номинантов были заявлены такие города как Амстердам, Барселона, Лондон, Париж и Рим. В церемонии приняли участие представители 100 городов, почти половина из них представляла Европу, также были представители Нью-Йорка и Дубаи.

Санкт-Петербург получил право проведения церемонии как город, ставший обладателем двух премий World Travel Awards: премии мира в номинации «Лидирующее культурно-туристическое направление мира» 2016 г. и премии Европы как лучшее туристическое направление 2015 г.