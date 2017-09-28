Mastercard подсчитал расходы туристов в Москве и Петербурге

В Москве иностранные туристы в 2016 г. потратили чуть более $1 млрд, подсчитали аналитики Mastercard Андрей Гордеев / Ведомости

В Москве иностранные туристы в 2016 г. потратили чуть более $1 млрд, подсчитали аналитики Mastercard в ежегодном исследовании самых популярных туристических направлений и структуры расходов туристов. Примерно столько же тратят иностранцы в столице Доминиканы Санто-Доминго или в Будапеште. Правда, в топ-50 городов с максимальными тратами столица России не попала. При этом Москва заняла седьмое место в десятке европейских городов с самой быстрорастущей популярностью с 2009 по 2016 г. За этот период количество иностранных туристов, приезжающих в столицу России, увеличилось на 8,2%. Топ-10 составили: Бухарест (рост за этот период 10,4%), Лиссабон (+10,2%), София (+9,4%), Варшава (+9,4%), Будапешт (+8,6%), Гамбург (+8,4%), Москва (+8,2%), Копенгаген (+8,1%), Берлин (+8,0%) и Амстердам (+7,1%).

В 2016 г. столицу посетили 5 млн иностранцев – 2 млн из стран ближнего зарубежья и 3 млн из стран СНГ, уточняют в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Почти половина всех туристов – 44% - прибывают в Москву на экскурсии, пишет АТОР. «Как правило, гости проводят в столице 2-4 ночи и тратят примерно $410», - рассказала АТОР руководитель научно-аналитического центра стратегического развития Государственного университета туризма и сервиса Елена Погребова.

В Петербурге иностранные туристы потратили в два раза меньше, чем в столице, – всего $499 млн. В 2016 г. Северную столицу посетили более 1 млн зарубежных гостей. С 2009 г. количество туристов в Санкт-Петербурге увеличилось на 4,5%. А в первом полугодии 2017 г. Петербург посетили почти 2 млн иностранных туристов, при этом четверть из них – китайцы. Количество туристов из США за полгода выросло на 40% до 74 500 человек, а из Финляндии – сократилось на 25% до 277 100. Из Франции приехало 34 800 туристов (рост на 14%), из Канады – 13 600 (+28%), заявил «Ведомостям» председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев. «Число туристов из Китая практически удваивается ежегодно. Стало много индивидуальных туристов из Китая, они готовы тратить больше, чем среднестатистический китайский турист», – добавил Мушкарев.

Для расчета количества путешественников и объема их трат в каждом из 132 городов используется общедоступная информация, утверждают в Mastercard. Рейтинг и сопровождающие его отчеты не основаны на данных компании об объемах и транзакциях.

Согласно исследованию департамента спорта и туризма Москвы туристы считают удобными аэропорт «Шереметьево» и общественный транспорт. Многие из них при этом отметили «нечеловеческие пробки». Существенной проблемой для иностранных туристов является языковой барьер - из сотрудников различных сервисных служб мало кто говорит по-английски.

Рестораны и кафе туристы сочли удовлетворительными, однако иностранцы отметили, что им не хватает традиционной русской кухни. Торговые центры Москвы, по мнению иностранных граждан, «круто и дорого сделаны», а вот Арбат им не понравился из-за того, что там «явно сделано для иностранцев».

Наиболее популярна у иностранцев Красная площадь, на втором месте - Московский Кремль и Оружейная палата, на третьем – храм Христа Спасителя. Также многие из зарубежных гостей стремятся посетить в Москве Третьяковскую галерею, «Москва-сити», Большой театр, усадьбы «Коломенское» и «Царицыно», ВДНХ, Останкинскую телебашню, метро и ГУМ. Не менее 90% опрошенных иностранцев заявили, что готовы приехать в Москву еще раз и рекомендовать город друзьям и близким.

Согласно данным Росстата, в 2016 г. иностранцы совершили 24,6 млн туристических поездок в Россию. Больше всего туристов приехало из Финляндии, Китая и Польши – вместе они совершили 3,6 млн поездок.

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