В первом полугодии Петербург посетило почти 2 млн иностранных туристов

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Количество китайских туристов удваивается каждый год Евгений Егоров / Ведомости

За первое полугодие 2017 г. в Петербурге побывало 4,1 млн туристов (на 4,5% больше, чем годом раньше), из них 2,1 млн – граждане России, около 500 000 – из Китая, подсчитали в комитете по развитию туризма Петербурга. Учитывались не только туристы, пересекающие государственную границу РФ в СЗФО, но и гости города, прибывающие из Москвы.