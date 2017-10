Менеджер Тома Петти подтвердил его смерть

Том Петти, лидер группы Tom Petty and the Heartbreakers, умер в медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), сообщил его менеджер Тони Димитриадес. Как передает Reuters, в ночь на 2 октября музыканта обнаружили в его доме в Малибу бездыханным. У него была остановка сердца. Его перевезли в клинику, но вернуть его к жизни не удалось, и было решено снять его с системы жизнеобеспечения. Он умер в 20.40 в понедельник по местному времени в окружении семьи, друзей и товарищей по группе. Петти было 66 лет.

До этого СМИ сообщали противоречивую информацию о состоянии музыканта, одни писали, что он умер, другие – что подключен к системе жизнеобеспечения.

Петти стал участником Heartbreakers в 1976 г., а в 1989 г. начал сольную карьеру. Наиболее известные композиции в его исполнении – Free Fallin', American Girl, Learning To Fly, The Waiting. Последний, 13-й студийный альбом Tom Petty and the Heartbreakers – Hypnotic Eye – был выпущен в 2014 г.

В феврале 2017 г. Петти был назван человеком года по версии MusiCares. Престижную премию ему вручили за музыкальные достижения и благотворительность.