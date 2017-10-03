СМИ сообщают о критическом состоянии легенды рока Тома Петти

Американский рок-музыкант Том Петти, фронтмен группы Tom Petty and the Heartbreakers, находится в госпитале университета Лос-Анджелеса в Санта-Монике, он подключен к системе жизнеобеспечения, пишет TMZ. В больницу его доставили из его дома в Малибу, где он был обнаружен без дыхания и сердцебиения. Предпринятые попытки реанимации позволили обнаружить пульс, но признаков мозговой активности не отмечалось.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса сообщил, что Петти умер на 67 году жизни у себя дома в результате инфаркта, который стал причиной смерти мозга. Позже департамент полиции сообщил на своей странице в твиттере, что не располагает данными о смерти Петти.

В феврале 2017 г. Петти был назван человеком года по версии MusiCares. Престижную премию ему вручили за музыкальные достижения и благотворительность. Трехчасовая церемония позволила собрать $8,5 млн для музыкантов, которым нужна помощь на лечение и преодоление трудных жизненных ситуаций, писал Forbes.

Петти стал участником Heartbreakers в 1976 г., а в 1989 г. стал выступать соло. Хитами Петти стали такие композиции как Free Fallin', American Girl, Learning To Fly, The Waiting.

Последний, 13-й студийный альбом Tom Petty and the Heartbreakers – Hypnotic Eye – вышел в свет в 2014 г.