Manchester City готов купить Месси за 400 млн евро

Руководство английского футбольного клуба Manchester City собирается заплатить рекордные в истории футбола 400 млн евро за переход в него нападающего FC Barcelona Лионеля Месси. Испанская газета AS пишет, что клуб уже подготовил документы для трансфера.

Контракт Месси с FC Barcelona подписан до конца сезона-2017/18. Ранее СМИ сообщали, что футболист не намерен продлевать договор из-за неопределенной ситуации в руководстве клуба, которая была связана с предполагаемым выдвижением вотума недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу, напоминает ТАСС.

На данный момент самым дорогим считается переход бразильского нападающего Неймара. В августе футболист выкупил свой контракт за 222 млн евро у FC Barcelona и стал нападющим французского Paris Saint-Germain.

В нынешнем сезоне Лионель Месси забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи в 14 матчах за FC Barcelona во всех турнирах, отмечает издание «Спорт.FM».

В конце сентября сообщалось, что Международная федерация футбола (FIFA) назвала Месси претендентом на звание лучшего футболиста года. В тройку также вошли португальский футболист Криштиану Роналду (Real Madrid, Испания) и Неймар. Церемония награждения лучшего игрока пройдет 23 октября в Лондоне.