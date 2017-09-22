Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста года

Международная федерация футбола (FIFA) назвала в пятницу тройку игроков, которые претендуют в этом году на звание лучшего игрока года. Об этом сообщается в микроблоге FIFA в Twitter.

В тройку вошли португальский футболист Криштиану Роналду («Реал», Испания), аргентинец Лионель Месси («Барселона», Испания), бразилец Неймар («Пари Сен-Жермен», Франция).

На звание лучшего тренера претендуют Антонио Конте («Челси»), Массимилано Аллегри («Ювентус») и Зинедин Зидан («Реал»).

В прошлом году лучшим футболистом мира по версии FIFA стал Роналду. Он стал обладателем этой престижной награды уже в четвертый раз.

Церемония награждения лучшего игрока этого года состоится 23 октября в Лондоне.