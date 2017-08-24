Роналду признан лучшим игроком сезона по версии UEFA

Нападающий мадридского «Реала» португалец Криштиану Роналду получил приз, вручаемый лучшему футболисту по итогам прошедшего сезона-2016/17.

Приз ему был вручен в Монако в четверг во время жеребьевки группового этапа-2017/18.

Помимо него на звание лучшего футболиста претендовали входившие в шорт-лист итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия), аргентинский нападающий Лионель Месси («Барселона», Испания).

Роналду в третий раз стал обладателем этого приза. Ранее он его получал по итогам сезона-2013/14 и прошлого сезона.

В четверг были объявлены и лауреаты сезона-2016/17 по игровым амплуа. Лучшим нападающим был признан тот же Роналду, полузащитником - его партнер по «Реалу» хорват Лука Модрич, защитником - еще один игрок «Реала», испанец Серхио Рамос. Лучшим вратарем признали Буффона.