Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей

Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей, передает «Интерфакс» со ссылкой на Королевскую испанскую футбольную федерацию.

Роналду был наказан за поведение в ходе первого матча за Суперкубок Испании против «Барселоны». Во время матча футболист толкнул арбитра, а также получил красную карточку.

На 80-й минуте Роналду забил гол в ворота «Барселоны» (счет стал 2:1 в пользу мадридского клуба). После этого он снял футболку – за что и получил первую желтую карточку. Через две минуты Роналду упал в штрафной соперника, тогда судья Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, посчитав, что он симулировал, показал ему еще раз желтую карточку. В результате Роналду был удален с поля. В ответ он толкнул арбитра.

В итоге встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Реала». Ответный матч пройдет 17 августа в Мадриде.