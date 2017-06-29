Роналду пропустит матч за третье место Кубка конфедераций

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду пропустит матч за третье место Кубка конфедераций - 2017. Он покинет расположение команды, чтобы впервые увидеть своих новорожденных детей. Об этом футболист сообщил в Facebook.

«Я был на службе национальной команды, как всегда, телом и душой, даже несмотря на то, что у меня родились два сына. К сожалению, мы не смогли достичь главной спортивной цели, которой мы хотели, но я уверен, что мы будем и впредь дарить радость болельщикам. Президент национальной Федерации футбола и тренер пошли мне навстречу, и я этого не забуду. Я очень рад наконец-то увидеть своих детей в первый раз», — написал Роналду.

Накануне сборная Чили обыграла команду Португалии в полуфинале. Основное время завершилось со счетом 0:0, победитель определился после серии пенальти — 3:0 в пользу чилийцев. Второй финалист определится сегодня после матча Германия — Мексика.