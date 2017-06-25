Сборная Чили вышла в полуфинал Кубка конфедераций

Мачт третьего тура группового этапа Кубка конфедераций между сборной Чили по футболу с национальной командой Австралии завершился ничьей. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Спартак» и завершилась со счетом 1:1.

Гол чилийцам забил нападающий Джеймс Троизи на 42-й минуте матча. Мяч в ворота Австралии забросил нападающий Мартин Родригес на 67-й минуте.

По очкам в полуфинал турнира выходит сборная Чили. Помимо Чили в полуфинал вышли сборные Португалии, Мексики и Германии.