Россия выбыла из Кубка конфедераций
Матч со сборной Мексики завершился со счетом 2:1
Сборная России по футболу уступила национальной команде Мексики в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций
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Встреча проходила в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев. На фото игрок сборной России Фёдор Смолов после матча
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Таким образом, сборная России не смогла выйти в полуфинал
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Гол в ворота мексиканцев забил полузащитник Александр Самедов (справа) на 25-й минуте матча
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В сборной Мексики отличились защитник Нестор Араухо на 30-й минуте и нападающий Ирвинг Лосано (на фото) на 52-й
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Сборная России стала третьей хозяйкой Кубка конфедераций, не сумевшей выйти из группы. На фото главный тренер сборной России Станислав Черчесов
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В 1997 г. борьбу на первом этапе завершила Саудовская Аравия, а в 2001 г. групповую стадию не сумела пройти Южная Корея. На фото игрок сборной России Игорь Смольников
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