Португалия разгромила Новую Зеландию в матче Кубка конфедераций

Матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными Португалии и Новой Зеландии завершился со счетом 4:0 в пользу португальцев. Таким образом, Новая Зеландия не выходит в полуфинал турнира.

Голы в ворота новозеландцев забили полузащитник Бернарду Силва на 37-й минуте матча, нападающие Криштиану Роналду на 33-й, Андре Силва на 80-й и Нани на 91-й минуте. Лучшим игроком матча признан Роналду.

Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Зенит-арене». На игре присутствовало более 56 000 зрителей.