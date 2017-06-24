Мексика обыграла Россию в матче Кубка конфедераций со счетом 2:1

Сборная России по футболу уступила национальной команде Мексики в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча проходила в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев. Таким образом, сборная России не смогла выйти в полуфинал.

Гол в ворота мексиканцев забил полузащитник Александр Самедов на 25-й минуте матча. В сборной Мексики отличились защитник Нестор Араухо на 30-й минуте и нападающий Ирвинг Лосано на 52-й.

Сборная России стала третьей хозяйкой Кубка конфедераций, не сумевшей выйти из группы. В 1997 г. борьбу на первом этапе завершила Саудовская Аравия, а в 2001 г. групповую стадию не сумела пройти Южная Корея.