Спорт

Тренировка сборной России по футболу перед матчем с Португалией

Команда провела занятие в полном составе
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