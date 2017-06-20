Тренировка сборной России по футболу перед матчем с Португалией

Максим Стулов / Ведомости

«Завтрашний матч сборной России вызвал повышенный интерес, все билеты проданы. Надеюсь, что мы увидим прекрасную игру и наша команда не разочарует болельщиков. Результат предсказать сложно, спорт есть спорт. Мы строим команду, она двигается вперед, возможно, мы все смотрим в будущее, но ребята готовились, старались - и, надеюсь, завтра нам за них стыдно не будет», - сказал Мутко (цитата по ТАСС)

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