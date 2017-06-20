Тренировка сборной России по футболу перед матчем с Португалией
Команда провела занятие в полном составе
Сборная России по футболу провела предматчевую тренировку накануне встречи с командой Португалии
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«Что касается раскладов, то на таких турнирах все решает третий матч. Сейчас заниматься математикой неблагодарное дело», - сказал главный тренер сборной Станислав Черчесов (на фото), отвечая на вопрос журналистов о шансах российской команды на удачное выступление (цитата по rsport.ru)
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Вратари Гилерме и Владимир Габулов разминались вместе с полевыми игроками, а Игорь Акинфеев - отдельно от них с тренером вратарей, пишет rsport.ru
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Матч Россия - Португалия состоится 21 июня в 18:00. Встречи соперников россиян по групповому этапу - команд Мексики и Новой Зеландии - пройдут в этот же день, но чуть позже - в 21:00
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Сборная России провела тренировку в полном составе
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Занятие прошло на «Арене ЦСКА»
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«Сборная России по футболу только проходит путь своего становления, однако движение вперед присутствует», - цитирует ТАСС вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко
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«Завтрашний матч сборной России вызвал повышенный интерес, все билеты проданы. Надеюсь, что мы увидим прекрасную игру и наша команда не разочарует болельщиков. Результат предсказать сложно, спорт есть спорт. Мы строим команду, она двигается вперед, возможно, мы все смотрим в будущее, но ребята готовились, старались - и, надеюсь, завтра нам за них стыдно не будет», - сказал Мутко (цитата по ТАСС)
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