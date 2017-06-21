Россия проиграла Португалии в матче Кубка конфедераций

Сборная России по футболу проиграла национальной команде Португалии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча проходила на стадионе «Спартак» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу Португалии. Единственный мяч на восьмой минуте забил Криштиану Роналду.

В турнирной таблице португальцы вышли на первое место, набрав четыре очка, россияне идут вторыми (3), мексиканцы - третьими (1), новозеландцы замыкают таблицу, не набрав очков.

В группе A также выступают команды Мексики и Новой Зеландии, которые свой матч проведут позднее в среду в Сочи.