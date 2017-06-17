В Петербурге открылся Кубок конфедераций

Первый матч турнира Россия – Новая Зеландия посетили более 50 000 человек. Со счетом 2:0 победила сборная России

Со счетом 2:0 победила сборная России Kai Pfaffenbach / Reuters / ТАСС

Открытие турнира состоялось на стадионе «Санкт-Петербург» вместимостью около 68 000 мест. Вчера генсек FIFA Фатма Самура сказала, что на матч Россия — Новая Зеландия продано 44 000 билетов. Но на открытие пришло намного меньше. Трибуны не были заняты даже наполовину.

Никаких официальных речей на самом открытии произнесено не было. Турнир открыли танцы в фольклорном стиле и казацкие песни. На открытии турнира выступили DJ Smash, Сергей Лазарев и Алсу.

На стадионе не продаются чай и кофе, зато вдоволь прохладительных напитков от официального спонсора FIFA — Coca-Cola. Пиво продается только в специальных пластиковых стаканах, в которые сотрудники переливают его из жестяных банок. Представлены только два бренда — Bud и «Клинское», оба принадлежат официальному спонсору чемпионата мира - 2018 и Кубка конфедераций AB InBev. Запрет стеклянной тары на стадионе связан с требованиями безопасности. На предыдущем чемпионате в Бразилии были такие же нормы безопасности.

Для этого турнира AB InBev произвела сотни тысяч бокалов со специальным дизайном под каждый матч, рассказал представитель AB InBev Дмитрий Шпаков. По его словам, на стадионах в Бразилии во время чемпионата мира было выпито больше 1,5 млн л пива, а в многочисленных барах и ресторанах, вероятно, еще больше. Шпаков надеется, что Россия эти показатели превзойдет.

Недовольство болельщиков вызвало то, что на стадионе не принимаются к оплате карты Mastercard, так как официальным спонсором чемпионата является только Visa.

Перед игрой количество людей на трибунах удвоилось, незанятыми остались около 20% мест. За пять минут до игры выступил президент России Владимир Путин, об участии которого в открытии заранее известно не было. Вслед за Путиным болельщиков поприветствовал президент FIFA Джанни Инфантино.

Во втором тайме организаторы прямо на экране указали количество зрителей на стадионе — 50 251 человек. Таким образом, во время первого матча Кубка конфедераций трибуны стадиона «Санкт-Петербург» были заполнены на 74%.

Церемония открытия Кубка конфедераций