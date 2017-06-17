Россия обыграла Новую Зеландию в первом матче Кубка конфедераций

Сборная России по футболу одержала победу в стартовом матче Кубка конфедераций - 2017. Российская национальная команда принимала сборную Новой Зеландии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян.

Голы в ворота новозеландцев забили полузащитник Денис Глушков на 31-й минуте матча и нападающий Федор Смолов на 69-й.

Игра проходила в Санкт-Петербурге на новом стадионе «Зенита», она началась сразу после церемонии открытия турнира.