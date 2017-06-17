Путин дал старт Кубку конфедераций

Кубок конфедераций продемонстрирует миру гостеприимную и радушную Россию, уверен президент России Владимир Путин. «Всего несколько минут отделяют нас от начала большого футбольного праздника — Кубка конфедераций. Впервые в истории сильнейшие команды континентов принимает наша страна — Россия», — сказал Путин, выступая перед матчем между сборными России и Новой Зеландии, открывающим Кубок конфедераций.

Президент выразил благодарность за приверженность идеалам спорта, доверие к России и сотрудничество в подготовке турнира FIFA и президенту организации Джанни Инфантино. По словам Путина, Кубок конфедераций «станет генеральной репетицией к чемпионату мира 2018 г.».

«Мы едины в том, что футбол призван служить целям общественного развития, объединять государства и континенты, утверждать ценности честной и красивой игры, укреплять волю и веру, вдохновлять, дарить мечту подрастающему поколению», — сказал президент России.

В свою очередь Инфантино, обращаясь к болельщикам на русском языке, поблагодарил города, принимающие Кубок конфедераций. «Добро пожаловать. Спасибо, Казань, спасибо, Сочи, спасибо, Москва, спасибо, Санкт-Петербург. Спасибо, Россия», — сказал президент FIFA. Он выразил уверенность в том, что это будет лучший турнир.