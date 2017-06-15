Победитель тендера FIFA на организацию питания больше всего заработает в Санкт-Петербурге

«Шоколадница» накормит болельщиков Кубка конфедераций на 120 млн рублей М. Стулов / Ведомости

«Арена фудс кейтеринг», входящая в группу компаний «Шоколадница», оценила спрос болельщиков на предстоящих матчах Кубка конфедераций. Об ожидаемых результатах «Ведомостям» рассказал представитель компании.

«Арена фудс кейтеринг» в конце прошлого года выиграла тендер на организацию питания зрителей на стадионах в ходе чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 г. и Кубка конфедераций в 2017 г. Она должна обслужить все 16 матчей Кубка конфедераций и все 64 матча чемпионата мира.

Кубок конфедераций начнется уже на этой неделе 17 июня, первая игра между сборными России и Новой Зеландии пройдет на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Также матчи пройдут в Казани, Сочи и Москве.

Наиболее доходными для «Шоколадницы» могут стать петербуржские матчи, следует из расчетов компании. На стадионе в Петербурге, в частности, пройдет финальный матч 2 июля.

В среднем, «Арена фудс» ориентируется на то, что трибуны во время Кубка конфедераций будут заполнены на 80-85%. Представитель пресс-службы FIFA в России Федор Турбин не смог предоставить данные о количестве проданных билетов по состоянию на 15 июня.

Ранее на этой неделе гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявлял, что на матчи Кубка конфедераций продано около 70% билетов. Это нормальный уровень, так как неизвестно, кто выйдет в плей-офф, пояснял он: «Для Кубка конфедераций не свойственна стопроцентная продажа билетов на все матчи без исключения. Огромной популярностью у нас пользуются матчи сборной России, чуть меньшей – матчи других команд».

Так, «Арена фудс кейтеринг» ориентируется, что на матчи на стадионе Петербурга придет около 58 000 зрителей, около 45% из них приобретут еду и напитки, средний чек – около 400 руб. Таким образом, доход от кейтеринга может составить около 41,76 млн руб.

«Концепция питания и меню для Кубка Конфедераций 2017 г. были разработаны «Арена фудс» и утверждены с FIFA в едином формате по всем городам-организаторам: Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Казань, – говорит управляющий директор группы «Шоколадница» Михаил Золотовицкий. – Это известные и понятные отечественному и международному зрителю сендвичи, хот-доги, снеки, пирожки и т. д.».

Оборот на трех других стадионах, где будут проходить матчи, будет заметно ниже, согласно ожиданиям организатора питания.

Средний чек на стадионах «Спартак» в Москве, «Казань арена»и сочинском «Фиште» будет, как ожидает «Арена фудс», ниже петербуржского на 50 руб.; меньше и вместимость этих стадионов. Как следует из данных компании, за четыре матча в Сочи «Арена фудс» может рассчитывать на оборот около 27,72 млн руб., в Казани – около 24 млн руб.,а в Москве – до 26,6 млн руб.

Это реалистичные ожидания, считает исполнительный директор Restcon Андрей Петраков: это укладывается в рамки качественного фаст-фуда и в рамки традиционного среднего чека на подобных соревнованиях в России, 350-400 руб., считает он.

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