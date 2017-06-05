Российские телеканалы купили права на Кубок конфедераций

FIFA рассчитывала договориться с российскими телеканалами о продаже прав сразу на два соревнования Евгений Разумный / Ведомости

Между российскими телекомпаниями и Международной федерацией футбола (FIFA) достигнута договоренность о покупке прав на показ футбольных Кубка конфедераций и чемпионате мира, заявила на Петербургском международном экономическом форуме генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. «Так что мы все покажем», – сказала она и пообещала раскрывать детали позднее. Позднее представитель «Матч ТВ» уточнил, что принципиальные договоренности о финансовых параметрах достигнуты по обеим сделкам, договор по правам на Кубок конфедераций находится на стадии подписания. «Переговоры продолжаются», – заявил агентству «Р-спорт» представитель FIFA.

Чемпионат мира – 2018 пройдет в России. Кубок конфедераций называют репетицией к мундиалю. Он тоже проводится в России – с 17 июня по 2 июля 2017 г.

FIFA рассчитывала договориться с российскими телеканалами о продаже прав сразу на два соревнования и, как писал Bloomberg, совокупно получить около $120 млн. Покупает права консорциум российских телекомпаний – «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ». Позднее каналы определятся между собой, кто показывает тот или иной матч.

Родные стены помогают До 2014 г. смотрение Олимпиады в России постепенно снижалось. Но у трансляции церемонии открытия «родной» Олимпиады из Сочи в феврале 2014 г. оказались рекордные рейтинги – ее посмотрело 60% населения страны старше 4 лет, подсчитал Mediascope (тогда TNS).

В апреле генеральный продюсер «Первого канала» Александр Файфман заявил, что запрошенная FIFA стоимость прав совершенно неадекватна и в 3 раза превышает сумму, которую российские каналы заплатили за показ чемпионата мира 2014 г. в Бразилии. Каналы сообщили FIFA, что столько платить не будут, но федерация стояла на своем.

Буквально в последний момент перед стартом кубка стороны решили, что пакетной сделки не будет, и «примерно договорились» по стоимости прав на показ именно этого соревнования, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к некоторым сторонам переговоров, – около 4 млн евро. По чемпионату мира есть «политическое решение», его нужно обязательно показать, говорят собеседники «Ведомостей», но по сумме стороны пока не договорились. Консорциум каналов готов заплатить за чемпионат мира не более $37 млн. Один из собеседников «Ведомостей» знает, что даже в этой ситуации телекомпании могут не окупить права: «По нашим расчетам, мы​ можем собрать за счет рекламы и спонсорства около $30 млн».

Доходы телеканалов во многом зависят от того, насколько популярны будут трансляции у российских зрителей. По словам собеседников «Ведомостей», интерес аудитории прямо зависит от успехов российской сборной. То, что чемпионат проводится в России, уже должно увеличить рейтинги, рассуждают собеседники «Ведомостей». Кроме того, как правило, на чемпионатах домашняя сборная как минимум проходит групповой этап и играет в матче 1/8 финала. Если играет российская сборная, то телеаудитория матча увеличивается в 3 раза, писало рекламное агентство Initiative в отчете по смотрению чемпионата мира 2014 г. «Патриоты», т. е. зрители, которые смотрят только матчи своей команды, составили примерно половину аудитории того чемпионата. Также Initiative указывало, что для многих зрителей важно время трансляции и большая разница по времени с Бразилией стала одной из причин более низких рейтингов трансляций из этой страны по сравнению с чемпионатом 2010 г. в ЮАР. С домашним чемпионатом для зрителей такой проблемы не будет.