Как выглядит парк Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге
21 мая в парке состоится гала-матч мировых и российских звезд футбола на мини-поле
На Конюшенной площади в Санкт-Петербурге открылся парк Кубка конфедераций. В церемонии открытия приняли участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, замминистра спорта Павел Новиков, космонавт Сергей Крикалев, экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев и бразильский футболист Роналдиньо
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21 мая в парке состоится гала-матч мировых и российских звезд футбола на мини-поле
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После открытия Вячеслав Малафеев и Роналдиньо, а также два юных футболиста Егор и Саша сыграли с «робокипером» — роботом-вратарем, который реагирует на мяч быстрее живых голкиперов благодаря специальным датчикам
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На игры, которые пройдут в Петербурге будет разыграно 30 билетов. Таких матчей будет четыре, в том числе полуфинал. Для того чтобы поучаствовать в розыгрыше, желающим нужно принять участие в как можно большем количестве состязаний в парке
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Настольный футбол
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Teqball — смесь футбола с настольным теннисом
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В парке можно сделать фотографию с главным трофеем турнира — с Кубком конфедераций...
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...или сфотографироваться с талисманом турнира в фотобудке
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Детская игровая площадка
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Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Первый матч Россия — Новая Зеландия состоится 17 июня в Петербурге на стадионе «Арена Санкт-Петербург»
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