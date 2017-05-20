Досуг

Как выглядит парк Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге

21 мая в парке состоится гала-матч мировых и российских звезд футбола на мини-поле
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