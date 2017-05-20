Как выглядит парк Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге

Юрий Копьев / для Ведомостей

На игры, которые пройдут в Петербурге будет разыграно 30 билетов. Таких матчей будет четыре, в том числе полуфинал. Для того чтобы поучаствовать в розыгрыше, желающим нужно принять участие в как можно большем количестве состязаний в парке

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