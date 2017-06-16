Как будут охранять болельщиков и участников Кубка конфедераций FIFA

Основная нагрузка ляжет на полицию и подразделения Росгвардии в городах проведения Кубка Е. Егоров / Ведомости

Завтра, 17 июня, в четырех городах России стартует Кубок конфедераций FIFA, который, как и другие мероприятия такого рода, сопровождается усиленными мерами безопасности. По словам сотрудника центрального аппарата МВД, эти меры приняты с учетом обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи в 2014 г., хотя условия этих соревнований отличаются — Кубок проходит в четырех городах России (Москва, Петербург, Казань и Сочи).

В такой плотности мер безопасности, как в 2014 г. (когда к охране Олимпиады были привлечены целые армейские подразделения, включая ПВО и Силы специальных операций), нет необходимости, говорит он. Основная нагрузка ляжет на полицию и подразделения Росгвардии в городах проведения Кубка, к которым добавлены несколько тысяч этих ведомств из других регионов, ЧОПы, а в Сочи — и 800 казаков, говорит собеседник «Ведомостей». В Москве за безопасностью будут следить 10 000 полицейских и 5000 сотрудников Росгвардии.

В июне прошлого года Владимир Путин издал указ о создании межведомственного оперативного штаба, в который входят заместители руководителей или представители всех силовых ведомств, МИДа, Министерства спорта, Минтранса, Росавиации и Роспотребнадзора. Режим безопасности регламентируют указания этого штаба, работающего на базе аппарата ФСБ, а также отдельный указ президента, изданный в мае.

Решением межведомственного штаба в городах проведения матчей создаются «контролируемые зоны», для доступа в которые граждан могут проверить. К ним относятся стадионы, где будут проводится матчи, с прилегающей территорией, 18 отелей во всех четырех городах, где будут размещаться команды и делегации, а также места тренировок футболистов и площадка в Петербурге на Конюшенной площади, где ожидается проведение «фестиваля болельщиков». Границы этих зон должны быть визуально заметны. К контролируемым гостиницам в Москве, например, относятся отели Double Tree by Hilton Moscow-Marina (Ленинградское шоссе, 39, стр. 1), Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel (Ленинградский проспект, 31а, стр. 1), Lotte Hotel Moscow (Новинский бульвар, дом 8, стр. 1), Crown Plaza Moscow World Trade Centre (Краснопресненская набережная, 12).

Накануне и во время проведения любого матча (всего на два дня) решением городских властей запрещена продажа алкоголя (кроме пива в пластиковой таре) рядом со стадионами. Матчи Кубка проводятся на четырех стадионах - «Спартак» (Москва), «Крестовский» (Санкт-Петербург), «Казань арена» и «Фишт» в Сочи. Так, в Москве и Петербурге этот запрет действует в радиусе двух километров от стадиона «Спартак» и «Крестовский», в Казани в безалкогольную зону, помимо аналогичной территории вокруг стадиона, попали и окрестности вокзалов, аэропорта и ряд мест в центре города.

В Краснодарском крае алкоголь запрещено продавать в радиусе 500 м не только от стадиона «Фишт», но и от фан-зон и социальных учреждений в других городах края. В этих же районах на время проведения матчей вводятся ограничения уличного движения и запрещается парковка. Повышенные меры безопасности, сопровождаемые более масштабными досмотрами граждан, вводятся при въезде автотранспорта в города проведения Кубка, на вокзалах, аэропортах и в метро.

Все иностранцы, прибывающие по приглашению граждан России в эти четыре города с 1 июня по 2 июля, должны быть ими зарегистрированы в миграционных органах в течение суток вне зависимости от того, являются ли они болельщиками. Должны зарегистрироваться и прибывающие по другим основаниям иностранные граждане, за исключением владельцев «паспортов болельщика» - их данные уже известны. Нарушители могут быть оштрафованы, и им может быть запрещен въезд в Россию.