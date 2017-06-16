FIFA: На Кубок конфедераций продано 60% билетов

На Кубок конфедераций, который проходит в России, продано 480 000 билетов, или около 60%, заявила генеральный секретарь FIFA Фатма Самура. Она отметила, что продажа билетов продолжается, на матчи заявлены представители большого числа СМИ, и выразила уверенность, что на матчах будут аншлаги.

На завтрашний матч Россия - Новая Зеландия продано 44 000 билетов, в продаже осталось только 7000, сообщила она. На матч Россия - Португалия уже проданы все билеты.

По словам Алексея Сорокина, руководителя оргкомитета «Россия-2018», только 5% билетов купили иностранцы. Он считает это нормальным: «Кубок конфедераций - это всегда в первую очередь камерный домашний турнир». Уровень продаж билетов в 60% он считает хорошим, по его мнению, интерес еще возрастет, когда станет понятно, кто сыграет в финальных матчах.