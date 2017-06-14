Участников Кубка конфедераций будет перевозить «Россия»

Авиакомпания «Россия» будет перевозить команды, участвующие в Кубке конфедераций 2017 г. Д. Новожилов / Ведомости

Авиакомпания «Россия» будет перевозить команды, участвующие в Кубке конфедераций 2017 г., сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и подтвердили источники, знакомые с соглашением. Представитель авиакомпании не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Россия станет партнером Qatar Airways - официального авиаперевозчика Международной федерации футбола (FIFA). Qatar Airways заключила крупный спонсорский контракт с FIFA в 2017 г., он рассчитан до 2022 г., говорится на сайте FIFA. Это один из крупнейших спортивных спонсорских пакетов в мире: авиакомпания является спонсором Кубка конфедераций FIFA - 2017, чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 гг. (пройдет в Катаре). В рамках пакета перевозчик получает обширные маркетинговые права и права на официальную символику на обоих чемпионатах мира по футболу с предполагаемым охватом аудитории более 2 млрд человек на каждом турнире. Стоимость контракта не раскрывается. Официальных комментариев FIFA и Qatar Airways пока получить не удалось.

Qatar Airways не летает в города, которые участвуют в кубке, поэтому пришлось выбирать перевозчика в России, говорит источник в авиационной отрасли, уточняя, что компания была выбрана в том числе благодаря возможности предоставить необходимое количество бортов в высокий сезон. «Россия» не сможет использовать символику Кубка конфедераций, так как не является официальным перевозчиком, говорит другой источник, знакомый с планами перевозки команд-участников. Рейсы начнутся 15 июня, первый пройдет из «Внуково» в «Пулково», следующий - из «Пулково» во «Внуково» - пройдет 17 июня. Всего будет выполнено от одного до четырех рейсов в день, пока расписание известно до 23 июня, до этого числа в нем нет зарубежных рейсов, говорит собеседник «Ведомостей».

Авиакомпания в рамках контракта выполнит более 30 рейсов. Будут использованы самолеты Airbus А319, Airbus A320 и Boeing 737-800. Рейсы будут с дополнительным багажом, на бортах будут специальное питание и хорошо подготовленный экипаж, способный обеспечить перевозку иностранных спортивных команд.

«Россия» с 2014 г. является официальным перевозчиком и партнером клуба «Зенит»: авиакомпания обеспечивает перелеты игроков и работников клуба в России и за рубежом. «Россия» входит в группу «Аэрофлот». Сам «Аэрофлот» - официальный авиаперевозчик ФК «ЦСКА», а с 2013 г. - и английского Manchester United. «Россия» за три месяца 2017 г. перевезла 1,986 млн пассажиров (+27%) и стала второй по этому показателю в стране после «Аэрофлота» (7 млн человек). В 2016 г. авиакомпания перевезла 8,8 млн человек. Авиакомпания «Россия» - базовый перевозчик «Пулково».

Аренда самолетов Airbus А319, Airbus A320, Boeing 737-800 с командой на рейсе Москва - Петербург может стоить около 1,5 млн руб., на рейсе Петербург - Сочи - в два раза больше, говорит топ-менеджер крупного авиаперевозчика. Цена могла быть и ниже, так как участие в таких масштабных мероприятиях положительно влияет на имидж компании, даже если она не становится официальным партнером, уточняет собеседник «Ведомостей».

Выгода для авиакомпании «Россия» в рамках данного контракта может заключаться в имиджевой популяризации бренда и гарантированной загрузке своих самолетов в период проведения Кубка конфедераций, говорит один из экспертов авиарынка.