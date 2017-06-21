Мутко: FIFA удовлетворена посещаемостью матчей Кубка конфедераций

Вице-премьер, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что Международная федерация футбола (FIFA) удовлетворена посещаемостью матчей Кубка конфедераций. «FIFA удовлетворяет посещаемость наших матчей, но повлиять не можем, это в их руках. 22 000 зрителей в Сочи на матче не нашей национальной сборной - это хорошая посещаемость», – сказал он на пресс-конференции.

Как сообщалось, к старту турнира (17 июня) на матчи Кубка конфедераций было продано 60% билетов. Турнир проходит с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах - Москве, Петербурге, Казани и Сочи.