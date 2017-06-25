Германия обыграла Камерун со счетом 3:1

Сборная Германии по футболу обыграла национальную команду Камеруна в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча состоялась в Сочи и завершилась со счетом 3:1 в пользу немцев.

Голы в ворота камерунцев забили полузащитник Керем Демирбай на 48-й минуте матча и нападающий Тимо Вернер на 66-й и 81-й. Вратарь сборной Германии Марк-Андре Тер Стеген на 79-й минуте забил гол в собственные ворота.

Таким образом, Германия выходит в полуфинал турнира.