Самая масштабная выставка Cartier пройдет в Нью-Йорке

Ювелирный дом Cartier проведет самую масштабную выставку в своей истории. Она пройдет в конце октября в нью-йоркском бутике марки на Пятой авеню. Экспозиция представит более 500 ювелирных изделий из архива дома, в том числе знаменитые украшения голливудских звезд и винтажные драгоценности, созданные в начале прошлого века, а также отреставрированные изделия. Кроме того, на третьем этаже магазина откроется ювелирная мастерская, где ювелир, огранщик, геммолог и ювелир-оправщик расскажут и покажут, как создаются украшения.

Все представленные ювелирные изделия можно будет приобрести на закрытых мероприятиях для клиентов дома.

Выставка пройдет с 21 по 29 октября 2017 г.