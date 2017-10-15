В Подмосковье выпал первый снег

Синоптики зафиксировали первый снег в Московской области. «Сегодня по Московской области местами к дождю примешивался мокрый снег — это действительно так и есть», — сказали «РИА Новости» в столичном метеобюро.

В метеослужбе пояснили, что в регион поступает холодный воздух — на уровне 1,5 км температура держится в пределах минус 2-3 градусов, что создает условия для образования отдельных снежинок.

В выходные в московском регионе наблюдается дождливая погода, но интенсивность осадков снизилась. Температура держится на уровне 4 градусов, ветер юго-восточный с порывами 2 м/с.