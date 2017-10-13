В Москве в выходные ожидается дождливая погода

В Москве в выходные будут идти дожди, при этом интенсивность осадков снизится, рассказали в Гидрометцентре России.

«Циклон будет перемещаться завтра по северу Центрального федерального округа. Днем уже Москва будет находиться в тыловой части этого циклона», - отметили в метеобюро.

Температура воздуха в столичном регионе в ближайшие сутки будет на уровне 6-8 градусов, в Подмосковье ожидается 4-9 градусов тепла. К воскресенью в Москве похолодает до 5-7 градусов.

Порывы ветра в столице в субботу будут достигать 12-17 м/с, в воскресенье - 5-10 м\с.