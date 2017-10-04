В Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды. Объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра. Также ожидаются дожди, рассказали в метеобюро Москвы.

В среду может выпасть до 4 мм осадков. «Ночью дождь будет менее интенсивным, выпадет еще 1-2 мм. А вот завтра дождь будет более сильным, он принесет еще около 5-7 мм осадков», — предупредили синоптики, добавив, что при месячной норме в 58 мм может выпасть до 22% от нормы.

В метеобюро также заявили, что погода ожидается некомфортная. «Местами порывы ветра будут достигать 15 м в секунду, в "Шереметьево" возможно даже 18 м в секунду», — сказали в метеобюро.

Росгидромет ранее заявлял, что дожди и сильные порывы ветра сменят сухую и безветренную погоду в Москве. К вечеру воскресенья в столице может выпасть до 26 мм осадков. Атмосферное давление опустится к пятнице до 735 мм рт. ст.