В Москве в ближайшие дни может выпасть первый снег

В ближайшие дни в Москве может выпасть первый снег. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, первый мокрый снег может идти в ночные и утренние часы.

«Первые снежинки могут закружить в ближайшие дни, пятницу и субботу, когда у нас прогнозируются осадки. Температура для этого уже достаточно низкая», – сказала Макарова, отметив, что более точный прогноз дать сложно.

В Гидрометцентре считают, что бабье лето сменилось золотой осенью. На следующей неделе погода в столице будет зависеть от антициклона, который принесет осадки. Появятся влажность, порывы ветра. По словам Макаровой, в ближайшие дни в Москве температура воздуха может быть ниже нормы, однако впереди ожидаются периоды потепления.

«Это еще не зима, совершенно нормальное явление, когда волны тепла сменяются волнами холода», – отметила она.

В ближайшие дни в Москве ночью температура воздуха будет опускаться до 4-7 градусов, по области ожидается 1-7. Днем в Москве будет на 8-11 вышел нуля, в Подмосковье - от 6 до 11 градусов тепла. В воскресенье облаков будет мало, ночью воздух может остыть в столице до нуля, по области – до минус 3 – плюс 2 градусов.