Синоптики рассказали о потеплении в Москве к 4 октября

В Москве к среде, 4 октября потеплеет. Будут идти дожди, сообщили в Гидрометцентре России.

Как отметили в ведомстве, после прохладной погоды в столице установится «обычная октябрьская». Временами будет идти дождь, «в отдельные дни будет ветрено». Однако на улице станет теплее, и температура воздуха во второй половине недели будет на один-два градуса выше нормы.

В первой половине недели температура днем будет от пяти до восьми градусов тепла. В ночь на 3 октября в Подмосковье возможны заморозки (-2 градуса).

К среде к Москве придет северо-западный циклон, потеплеет, дневная температура воздуха прогреется до плюс 8-13 градусов, возможны умеренные дожди.