В «Фобосе» опровергли прогноз Гидрометцентра по первому снегу в Москве

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал информацию Гидрометцентра о первом снеге в Москве. По его словам, в ближайшие дни в столице маловероятно выпадение осадков в виде мокрого снега.

«В Москве никакого снега не будет. В следующие два дня ожидается пасмурная погода, возможны слабые моросящие дожди», - уточнил он. По его словам, в ночные часы температура воздуха будет +3...+5 градусов, днем в пятницу ожидается +8...+10 градусов. В субботу ночью ожидается +5...+7 градусов, а днем — +8...+10 °С. «В воскресенье ночью температура может опуститься до минус 1 градуса, днем же будет солнце и +7...+12 °С», - добавил он.

По его словам, вся следующая неделя будет солнечной и сухой, ночью температура будет стремиться к нулевой отметке, а днем держаться около +10 градусов.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд также опроверг заявление, сделанное ранее сотрудницей центра о возможном первом снеге ночью в выходные. Метеоусловий для выпадения снега в Москве в ближайшие дни нет, сказал он, отметив, что в ближайшие ночи возможен лишь небольшой дождь. «Если бы речь шла об установлении временного снежного покрова, если бы снег выпал и продержался хотя бы несколько часов, тогда бы мы об этом обязательно бы предупредили. А тут, даже если предположим, что ночью появится одна-две снежинки, их даже никто не заметит. Условий для снега не видно», - заявил метеоролог.

По его словам, в ночь на воскресенье будут легкие заморозки до минус 2-3 градусов.